“VA RĂMÂNE ÎN ISTORIE”. Carmen Harra, despre momentele de CUMPĂNĂ ale României de ANUL ACESTA

Carmen Harra a vorbit de curând despre momentele dificile care vor avea loc în România acestuia an. Clarvăzătoarea susține că 2018 va fi un an al schimbărilor profunde și că există pericolul izbucnirii unui război mondial.

Dacă nu vor exista „bombe în showbiz”, cu siguranță vor exista schimbări majore pe plan politic, conform spuselor ei.

”E un an de cotitură 2018, există pericolul izbucnirii unui război mondial. Prevăd căderi de guverne, prăbuşiri de la putere. Schimbările vor fi benefice, nu doar pentru SUA, ci vor reechilibra situaţia în lume. Vor fi schimbări politice şi economice care vor influenţa următorii ani. Anul va rămâne în istorie, dar în România va fi un an bun, nu va fi afectată ţara noastră din niciun punct de vedere. E bine să nu fii băgat în seamă uneori, astfel, va fi pentru ţara noastră un an de armonie, de echilibru. Vor fi pierderi în luna februarie. 2018 este un an mai puternic decât anul care a trecut. Este un an bun pentru iubire şi căsătorie. Nu vor fi multe bombe in showbiz, doar pe plan politic.” a declarat aceasta în emisiunea Răi da’ Buni, după cum relatează Libertatea.

