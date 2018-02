Vâlcov rămâne în Guvern. Dăncilă: Nu abandonez un membru ale echipei mele care trece printr-un moment dificil (VIDEO)

Viorica Dăncilă merge până în pânzele albe alături de Darius Vâlcov. Premierul a declarat că nu îi va cere demisia consilierului său, condamnat în primă instanţă la opt ani de închisoare, până când nu va fi pronunţată o decizie definitivă în acest dosar.

”Nu am abandonat niciodată un membru ale echipei mele care trece printr-un moment dificil. Atunci când vom avea o hotărâre definitivă, probabil, abordarea mea va fi alta. Nu am să abandonez niciodată un membru ale echipei mele care trece printr-un moment dificil. Cred că fiecare dintre cetățenii acestei țări au dreptul la o prezumție de nevinovăție, până la o hotărâre definitivă și cred că acest lucru ar trebui să se aplice pentru fiecare român, indiferent de locul unde se află. Eu voi merge pe acest lucru. Am votat o directivă europeană care susține prezumția de nevinovăție până la decizia finală, deci nu pot să neg ceva ce am votat”, a declarat, luni, premierul Viorica Dăncilă.

