Varujan Pambuccian, scos pe brațe din Parlament: I s-a făcut rău în timpul votului noului Guvern (VIDEO)

Panică în Parlamentul României, luni, în ziua învestirii Cabinetului Dăncilă. Liderului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambuccian, i s-a făcut rău, fiind scos pe brațe de doi colegi.

Pambuccian a refuzat transportul la spital, declarând are probleme de sănătate despre care a fost înștiințat de medici.

"O bucăţică de cartilagiu desprins dintre două vertebre. Mi s-a mai întâmplat. Sper să nu fie nimic grav. O să fac un RMN şi o să văd", a spus Pambuccian.

Varujan Pambuccian, scos pe brațe din Parlament

