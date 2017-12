Vești bune pentru pacienți: Spitale din București reabilitate din fonduri UE (VIDEO)

Spitalele Gomoiu, Filantropia şi Cantacuzino vor fi reabilitate cu fonduri europene!

Primarul General, Gabriela Firea, a semnat cu ministru delegat pentru fonduri europene, Marius Nica trei contracte de finanţare. Este vorba despre 9 milioane de euro.

Vești bune pentru pacienți: Spitale din București reabilitate din fonduri UE

Citește și: Un politician PSD, rănit într-un accident: S-a răsturnat cu mașina! (FOTO)Inca o tragedie de Craciun: Și-a ucis soția și copiii. Ce a postat cu 90 min inainte criminalul Un campion național a fost găsit mort în mașină, la IașiFost primar trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Prejudiciu: Peste un milion de lei

Primarul General, Gabriela Firea, si Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, au semnat astazi, la sediul Municipalitatii, un acord de colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si Ministerul Fondurilor Europene, prin care cele doua institutii se angajeaza sa colaboreze pentru sustinerea implementarii si monitorizarii proiectelor finantate din fondurile structurale si de investitii europene.

Acordul vine in contextul in care trei dintre spitalele Municipalitatii au semnat, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, 5 contracte in valoare totala de aproape 9 milioane de euro, pentru finantarea unor programe de formare a personalului medical. Este vorba de Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Filantropia si Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino.

Citește și: ”Sindromul Romeo și Julieta”, posibilă explicație pentru dubla sinucidere de la IașiA RECUNOSCUT TOTUL LA DNA! I-a PLĂTIT vacanțele unui fost LIDER PSD pentru un post într-un minister!Pleșu: Dacă aș fi mai tânăr, aș emigra

„Ma bucur sa anunt semnarea contractelor de finantare pentru mai multe proiecte dedicate perfectionarii si pregatirii personalului medical din spitalele aflate in subordinea pmb. trei dintre spitalele municipalitatii, spitalul clinic dr. i. cantacuzino, spitalul clinic filantropia si spitalul clinic de copii dr. victor gomoiu – vor beneficia de fonduri europene in valoare totala de aproape 9 milioane euro pentru finantarea unor programe de formare a personalului medical. Este vorba de proiecte extrem de importante de care vor beneficia 3100 de medici si asistenti. Este necesar sa avem aparatura de ultima generatie, dar perfectionarea permanenta a personalului medical este esentiala pentru realizarea unui act medical de calitate”, a declarat Primarul General, Gabriela Firea.

Aceasta a explicat ca la Spitalul Gomoiu se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare – in valoare de peste 2,9 milioane euro, iar Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor

urgente din sarcina si nastere, valoarea fondurilor fiind de peste 1,3 milioane euro.

Citește și: Noi probleme pentru Dragnea: Șefii Tel Drum au fost trimiși în judecată Sinucidere cu iz de crimă? ULTIMUL INTERVIU al directorului BCU din Iași: "Oameni cu principii morale sunt, fără ezitare, SACRIFICAŢI". Se simțea oare AMENINȚAT?DRAMA DE CRĂCIUN a Cameliei Smicală, românca ai cărei copii au fost LUAȚI de statul FINLANDEZ: ”Copiii mei...”

Totodata, Spitalul Cantacuzino a depus trei cereri de finantare, doua dintre acestea fiind contractate - program de pregatire pentru screeningul si depistarea precoce a cancerului de col uterin in valoare de aproape 1,4 milioane euro si un program dedicat pregatirii specialistilor din domeniul diabetului – in valoare de peste 1,2 milioane euro. Spitalul are in proces de contractare un program de formare medicala pentru sanatatea femeii si copilului de peste 2 milioane euro.

Proiectele au fost contractate in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 si vor fi implementate la inceputul anului 2018.

„In primul rand vreau sa va felicit pe dvs, staff-ul primariei, dar si pe directorii celor trei spitale pentru proiectele pe care le-au depus si pe care le-au castigat in cadrul acestui apel cu atat mai important cu cat suma de 9 milioane de euro reprezinta 10 la suta din intreaga alocare financiara la nivel national.”, a declarat ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica.

Citește și: Demisia lui Tudorel Toader cerută de reprezentanții protestatarilor la discuțiile cu premierul: ”Rezultatul nu este îmbucurător” (VIDEO)E OFICIAL: Tudorel Toader, ÎNLOCUIT la Ministerul Justiției! Laura Codruța Kovesi...PROGNOZA METEO pe trei luni: Ce TEMPERATURI se vor înregistra în această IARNĂ! Meteorologii au făcut ANUNȚUL

Ministrul delegat pentru fonduri europene, marius nica a anuntat ca „din luna ianuarie sunt disponibile fonduri europene pentru reabilitarea si modernizarea ambulatoriilor cu suma cuprinsa intre 100.000 si 2.3 milioane de euro. principalii beneficiari ai acestor fonduri sunt primariile si spitalele din subordinea acestora”.

La randul sau, directorul medical al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale, Turkes Ablachim, a explicat ca, in cadrul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale functioneaza din aceasta toamna un birou pentru promovarea sanatatii, care are ca obiectiv cresterea absorbtiei de fonduri europene in domeniul medical.

Citește și: Fosta șefă a AEP, acuzații grave de corupție: Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru o șpagă de un milion de euro S-A AFLAT TOT! Când S-AU SINUCIS, directorul bibliotecii din Iași și soția lui ERAU ...DETALII ȘOCANTE oferite de MEDICII legiștiCrăciun fără Rege: TRISTEȚE maximă la castelul de la Săvârșin (FOTO)