Victor Ponta aruncă BOMBA! „Dragnea își continuă blatul cu ...”. Ce spune despre Ministrul Justiției

Victor Ponta reacționează în urma dezvăluirilor fostului deputat Vlad Cosma, care susține că procurorul-șef al DNA Ploiești Onea Lucian și procuror Negulescu fabricau dosare împotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghiță și a familiei Cosma.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier îl acuză pe șeful PSD Liviu Dragnea că face în continuare “blatul” cu Sistemul sperând că el scapă.

„În luna Februarie 2015 am fost în vizita oficială în SUA - am fost primit cu garda de onoare la Pentagon și am fost în biroul Directorului CIA să vorbim despre rolul României în Parteneriatul Strategic și despre “statul de drept” din România - între timp văd că la DNA Ploiești mi se fabricau probe false, se instigau martori mincinoși și se pregătea percheziționarea mamei și surorii mele ca și arestarea cumnatului meu!

Deoarece nu am demisionat imediat dupa înscenarea de la Ploiești s-a trecut la planul al doilea pentru schimbarea Guvernului- procurorul Uncheșelu a inventat la București un alt dosar pentru pretinse fapte din 2007-2008 (eram deja in 2015) falsificând documente și șantajând martorii din dosar să mintă ceva despre mine!

Cel care are dreptul legal să acționeze - adică Ministrul Justiției - sunt sigur că nu va face nimic (nu îl lasă șeful lui Liviu Dragnea care își continuă “blatul” cu Sistemul sperând că el scapă)! Și Parlamentul dominat de Dragnea se va mulțumi să dea din gură și atât!

Nici de la Procurorul General Augustin Lazăr nu am nicio așteptare - a ajuns în funcție prin înscenarea unui dosar predecesorului sau Tiberiu Nițu!

Sper doar că CSM să facă ceva pentru onoarea și prestigiul miilor de magistrați corecți care nu au nicio legătură cu aceste abuzuri îngrozitoare / și am încredere că judecătorii vor face dreptate (însă dupa ani de umilințe și pierderi ireparabile)!”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.