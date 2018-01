Videoclipul zilei: DE NERECUNOSCUT! Cum arată BORCEA după 4 ani de închisoare (VIDEO)

Un videoclip în care este prezentat Cristi Borcea, după patru ani de închisoare, a fost încărcat marți pe YouTube.

Acesta este surprins când intră în Sala de Ședință a Secției Penale de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Videoclipul zilei: Cum arată Borcea după 4 ani de închisoare (VIDEO)

