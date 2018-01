Viktor Orban critică Uniunea Europeană şi aduce laude lui Vladimir Putin: "Politica europeană faţă de Rusia este greşită"

Noi declaraţii controversate făcute de premierul maghiar Viktor Orban! Acestă continuă seria ieşirilor publice în care se poziţionează în afara mesajelor şi politicilor adoptate de Uniunea Europeană şi să îşi arate simpatia pentru preşedintele rus Vladimir Putin.

Acesta susţine că sancţiunile economice impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei şi pentru agresiunea din estul Ucrainei ar fi greşite, iar Uniunea Europeană ar trebui să îţi revizuiască politica privind Rusia pentru a arăta disponibilitatea de colaborare.

"UE nu îşi dă seama că faţă de Rusia este necesar să demonstrăm în acelaşi timp forţă şi disponibilitate de cooperare. Politica europeană faţă de Rusia este greşită, întrucât este prea unilaterală. Ungaria are o influenţă condiţionată, iar decizia este luată de către statele mari din UE, care vor cu siguranţă sancţiuni împotriva Rusiei. Noi am folosit veto-ul [în contextul măsurilor de limitare] pentru a menţine unitatea UE", a spus Orban într-un interviu pentru publicaţia germană Welt am Sonntag, citat de Mediafax.

Premierul maghiar a mai ironizat liderii statelor vestice afirmând că au implement meteahna ca "pentru a fi un bun european" trebuie să critici Rusia, în timp ce vorbele pozitive "chiar şi jumătate de frază" sunt imediat taxate.

"În ciuda acestui fapt, este foarte clar că [preşedintele Rusiei, Vladimir] Putin şi-a făcut din nou ţara puternică, Rusia este din nou un jucător în politica internaţională. Occidentul plasează libertatea în poziţia de vârf. Rusia este în primul rând preocupată de păstrarea unităţii ţării, iar restul poate veni mai târziu. UE nu poate înţelege Rusia", a afirmat Viktor Orban.

Aceste declaraţii vin şi în contextul în care la finele anului 2017, Vladimir Putin i-a trimis un mesaj de felicitare premierului Ungariei, observând că "relaţiile ruso-ungare s-au dezvoltat în mod constructiv în pofida actualei situaţii politice complicate".