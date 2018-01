VIOLENȚE la protest! Un JANDARM împarte PUMNI manifestanților din București (VIDEO)

Un jandarm a fost filmat în timp ce efectiv lovea cu pumnii, la întâmplare, protestatarii din Piața Universității.

Momentul a fost surprins când manifestanții încercau să doboare gardurile puse de forțele de ordine, pentru a ocupa mai mult spațiu pe carosabil. Numărul românilor nemulțumiți care au ieșit în stradă la București a fost atât de mare, încât nu a fost suficient locul în jurul căruia jandarmii au pus gardurile. Într-un final, au înțeles și ei lucrul ăsta, iar oamenilor li s-a dat voie să ocupe bulevardul.

Chiar și așa, foarte mulți bucureșteni au rămas blocați la Pasajul Universității deoarece jandarmii nu-i lăsau să iasă la suprafață. Mai multe încăierări au avut loc în încercarea oamenilor veniți treptat de a se alătura protestului. (Detalii AICI)

Sursă Video: Ziarul din Mehedinti / Facebook

VIOLENȚE la protest! Un JANDARM împarte PUMNI manifestanților din București

