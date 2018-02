Viorica Dăncilă anunță puteri sporite pentru polițiști: Ce vor putea face aceștia în cazurile de violență domestică (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, că se va discuta un proiect de lege privind combaterea violenței în familie și care prevede că polițiștii pot să acționeze imediat în cazurile de violență domestică.

”Am cerut în ședința de guvern precedentă că adoptarea legii privind combaterea violenței în familie să fie adoptată să fie urgentată și astăzi avem pe ordinea de zi acest proiect de la Ministerul Muncii.

Vrem ca în cazurile de violență domestică, polițistul să aibă dreptul de a acționa imediat pentru protejarea victimei și înlăturarea agresorului. Această măsură va putea fi aplicată în cazul de pericol iminent la adresa securității și sănătății victimei. Vom crea un instrument legal prin care violența în familie va fi drastic descurajată. Procedura legală este prevăzuă în actul normativ”, a anunțat Viorica Dăncilă.

