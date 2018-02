Viorica Dăncilă, despre scandalul înregistrărilor cu procurori: Nu mă simt deloc confortabil (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat luni că nu se simte confortabil în postura de premier, referindu-se la scandalul izbucnit după dezvăluirile fostului deputat Vlad Cosma, care susține că procurorul-șef al DNA Ploiești Onea Lucian și fostul procuror Negulescu fabricau dosare împotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghiță și a familiei Cosma.

„Ceea ce am văzut aseară (...) este îngrijorător pentru fiecare român. Vă dați seama că și eu, ca prim-ministru, văzând că în discuțiile de aseară se încerca fabricarea probelor chiar pentru prim-ministru, nu sunt într-o situație prea confortabilă, dar un român care se gândește că trebuie să vadă în justiție dreptatea.

Nu trebuie, în același timp, să vedem întreaga justiție că ar face lucruri urâte sau nu ar judeca drept. Nu aș vrea să vorbim despre întreaga instituție în sine”, a declarat Viorica Dăncilă.

