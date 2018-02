VIRALUL zilei! Declarația AMANTULUI prins “în acțiune” de către ÎNCORNORAT: “Un pahar cu apă, te rog” (VIDEO)

Un român plecat la muncă în Belgia și-a prins nevasta cu amantul dezbrăcat în pat! Cei doi au fost filmați în timpul “acțiunii” chiar de către cel înșelat, iar imaginile încărcate pe internet au devenit virale.

În clip amantul apare gol pușcă și este întrebat de către soțul furios dacă ceea ce pare este adevărat. În loc să se apere, amantul cere fără inhibiții: “Un pahar cu apă, te rog!”.

Nu doar că amantul nu pățește nimic, dar soțul înșelat se grăbește să îi potolească setea acestuia oferindu-i paharul cu apă mult dorit.

Internauții nu au întârziat să comenteze întreaga scenă: “Da-o în judecată, decade-o din drepturile părintești, nu merită nimic!”, “Băiatul asta de I-a filmat e prea valabil!”, „Faza tare este că amantul are tupeul să ceară un pahar cu apă bărbatului a cărui soție este în pat cu el”, sunt câteva dintre comentariile exprimate.

