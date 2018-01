Virgil Ianțu, în stradă: PROTESTUL e singura noastră ARMĂ împotriva celor care încalcă legile și schimbă legile în favoarea lor (VIDEO)

Virgil Ianțu a fost unul dintre cei 60.000 de oameni care au protestat, sâmbătă seară, în București.

Acesta a susținut că a ieșit în stradă pentru că vrea ca fiica lui să trăiască într-o țară în care cei vinovații de încălcarea legii chiar sunt pedepsiți.

Ianțu i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot la următoarele alegeri, pentru a nu mai ajunge iar în situația aceasta.

Virgil Ianțu, în stradă: PROTESTUL e singura noastră ARMĂ împotriva celor care încalcă legile și schimbă legile în favoarea lor

