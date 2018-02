Vlad Petreanu: Doamna Kovesi trebuie să dea explicații după ce Dosarul Microsoft a făcut implozie

Reacție dură a jurnalistului Vlad Petreanu după anunțul de joi al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cu privire la cea mai mare anchetă de corupţie din istoria ţării.

DNA a finalizat dosarul Microsoft și i-a trimis în judecată pe oamenii de afaceri Dinu Pescariu şi Claudiu Florică pentru spălare de bani, dar a anunțat, totodată, că a dispus clasarea clauzei faţă de şapte foşti miniştri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ţicău, Mihai Tănăsescu şi Şerban Mihăilescu (Detalii AICI).

Vlad Petreanu susține că e o situație foarte gravă și trebuie pedepsiți cei vinovați de acest eșec.

“A căzut ca un trăsnet știrea că cel mai mare dosar de corupție instrumentat de către DNA, dosarul Microsoft, în care fuseseră puși sub acuzare 7 foști miniștri, a făcut implozie: DNA a retras acuzațiile deoarece faptele de care erau acuzați aceștia… s-au prescris. E o situație foarte gravă și trebuie identificate obligatoriu răspunderile pentru asta – și trebuie pedepsiți vinovații. E o chestiune de responsabilitate față de opinia publică, față de misiunea DNA, de respect față de banul contribuabilului și față de ideea de Justiție în România”, scrie jurnalistul, pe blogul său personal.

El consideră că Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, „trebuie să dea explicații, pentru că e plătită sa coordoneze cum trebuie această Direcție Anticorupție”.

„Se mai poate întâmpla ca un acuzat să fie achitat de instanță, evident, dar când ți se prăbușește un dosar de corupție cu prejudiciu de peste 60 de milioane de dolari și 7 foști miniștri implicați, asta nu mai e o chestiune peste care să trecem ușor”, notează Vlad Petreanu.

El avansează și o ipoteză cu privire la ce s-a întâmplat cu dosarul.

“Corpul de Control al prim-ministrului (Victor Ponta la vremea respectivă) a sesizat DNA în 2013 cu referire la acest tun. Dosarul a ajuns la procuroarea Mihaela Iorga, care a început urmărirea penală in rem și să strângă acte pentru personalizarea acuzațiilor. Printre aceste acte era nevoie și de încuviințarea pentru urmărirea penală a foștilor miniștri. Aceste încuviințări au fost date de Parlament sau de președintele României, după caz, până în toamna anului 2014. De ce e importantă această dată? Pentru că, potrivit comunicatului DNA, faptele din dosar fuseseră comise până în octombrie 2004 – atunci a fost dată ultima hotărâre de guvern din afacere. Ei bine, de la această dată începea să curgă termenul de prescriere pentru faptele penale de care puteau fi acuzați miniștrii. Cât este acest termen? 10 ani. Deci suspecții trebuiau acuzați oficial, urmăriți penal până în toamna anului 2014, când se prescriau faptele. Dar, potrivit informațiilor obținute de Digi 24, procuroarea de caz, dna Iorga, a așteptat să se facă 2015 înainte de a-i pune sub urmărire penală pe foștii miniștri – adică după împlinirea termenului de prescripție. Acum, DNA a clasat cazul pentru că, iată, persoanele respective, cei 7 miniștri, au fost puși sub acuzare la câteva luni DUPĂ prescrierea faptelor (iar la d. Funeriu actul semnat nu are efecte juridice, e doar o notă de informare și comunicare). Incredibil, nu? Și mai incredibil este că DNA a cerut Inspecției Judiciare încă din iulie anul trecut să verifice ce a făsut procuroarea Iorga în acest caz, că sunt suspiciuni că ceva nu e cușer. Încă nu există un răspuns”, explică jurnalistul.

Deși procuroarea Iorga a fost dată afară de la DNA anul trecut, Vlad Petreanu subliniază faptul că adevărul trebuie aflat în legătură cu mega-dosarul Microsoft, iar vinovații “pentru acest dezastru” trebuie pedepsiți.