Vlad Voiculescu: De ce pleacă medicii tineri din ţară? De-aia... pentru că se pare că ţara asta nu prea are nevoie de ei

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, readuce în prim-plan problema exodului medicilor.

Voiculescu a distribuit pe contul său de Facebook povestea unui medic specialist care nu a reuşit să se angajeze nicăieri, după 11 ani de şcoală, iar pentru cele câteva ore predate la facultate ar urma să primească doar 50 de lei pe lună.

"De ce pleacă medicii tineri din țară? De-aia... pentru că se pare că țara asta nu prea are nevoie de ei. Vom rămâne cu lucanii atotputernici, toți cu aceleași simptome, în stare de cercetare penală sau nu", a scris Vlad Voiculescu.

Redăm mai jos povestea emoționantă a medicului Alina Buliarca, care a constatat că nu se putea angaja nici în spital de stat, nici în clinici private.

Sunt medic. Si…cui ii pasa?

Am 35 de ani, sunt medic specialist gastroenterolog. Am ajuns aici prin munca, multa munca. Am intrat la unul dintre cele mai bune licee din orasul natal dand examen de admitere. Am terminat liceul printre cei mai buni elevi. Am intrat la medicina dand examen de admitere, nu concurs de dosare. Am terminat cei 6 ani de facultate cu media 9.72 la examenul de licenta. Am fost intre primii 50 de oameni la examenul de rezidentiat in 2007. Urmeaza 5 ani de rezidentiat, 2 copii si in aprilie 2017 marele examen: specialitatea.

Dupa examen, inscriere in Colegiul Medicilor : teste pentru sifilis, TBC, examen psihiatric....

Depus CV-uri cam peste tot pe unde puteam.

Inscriere la AJOFM, macar conrtibutiile sa le am asigurate. Deci 11 ani de studii superioare terminate cu..somaj.

Se poate ma rau? DA.

Interviu la o clinica privata. O luna de tinut in sah. Ne pare rau, angajam pe cineva cu mai multa experienta in endoscopia interventionala.

Alternativa? Ma inscriu la doctorat. Domeniu de interes, nu pierd contactul cu lumea medicala. Locuri limitate la buget. Intra “cine poate”. Taxa pe an 5000 ron. Hai ca nu-i chiar asa de mult, pentru educatie merita.

Intre timp incepe cursul de competente pentru ecografie- partea 1 -3000 Ron. Daca trebuie, trebuie.

Am posibilitatea sa fiu cadru didactic asociat la Universitate- o sursa de venit. Mi se atribuie 5 ore pe saptamana, 38 Ron ora. Cam 20 de ore pe luna, dupa ce se retin contributii am ramas cu 533 Ron. Nu vorbesc de orele suplimentare care nu pot fi platite “ pentru ca vi s-au atribuit doar 5 ore “. Venit net luna decembrie 400 Ron. Ore efectuate cel putin 10 pe saptamana.

Refacut CV, redepus.

Incepe modulul 2 de ecografie. Alti 3000 Ron.

Alt interviu , fara finalitate.

Si cand credeam ca nu se poate mai rau, mail de la Universitate :

Anuntam cadrele didactice asociate, care efectueaza plata cu ora, sa depuna lunar declaratia pe proprie raspundere atasata, daca veniturile brute totale din luna declarata, pe care le realizeaza persoana, din toate contractele pe care le are (la UMF si in alta parte), este mai mare decat salariul minim brut pe economie de 1900 lei. Daca salariul brut la plata cu ora este mai mic decat salariul minim, iar persoana nu depune declaratia atasata, e posibil sa rezulte un salar net negativ ( depinde de numarul de ore efectuate). Declaratia se ataseaza la pontajul lunar.

Cum venitul de la Universitate e singurul meu venit, sun sa ma lamureasca. Pai Dna dr. cate ore ati efectuat in ianuarie. 15. Asta inseamna 15x48, 720 Ron. Cum nu aveti alt venit cuantumul contributiile se raporteaza la salariul minim pe economie, adica 1900 Ron. Asta inseamna 665 Ron. Va raman 55 ron, 10% impozit. Deci pe luna ianuarie voi lua salariu de 50 Ron. Dar daca nu faceti minim 14 ore pe luna, va trebui sa mai aduceti Dvs bani pentru contributii.

M-a bufnit plansul. Doamne, dupa 11 ani de invatat, 50 Ron pe luna, sau sa ajung sa platesc eu statul pentru cateva ore pe care le predau !??

Nu credeam vreodata ca voi ajunge sa imi para rau ca am ales sa fiu medic. Nu vreau decat sa-mi exercit profesia pentru care am investit atat si sa fiu respectata. Puteam sa aleg orice altceva, orice….

