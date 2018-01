"Vrem autostradă, nu penali pe stradă". Protest al locuitorilor din Iaşi în timpul ceremoniilor de Ziua Uniri Principatelor (VIDEO)

"Hoţii, hoţii", "Vrem autostradă, nu penali pe stradă" şi "PSD, ciuma roşie", au fost scandările care au însoţit ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor de miercuri de la Iaşi.

Acestea au fost auzite în special în timpul discursurilor consilierului prezidenţial Andrei Muraru, continuând şi în timp ce la microfon erau prefectul judetului Iaşi, Marian Grigoraş, şi şeful Consiliului Judeţean Iasi, Maricel Popa, lider al filialei judeţene a PSD, scrie hotnews.ro.

De asemenea, oamenii prezenţi la ceremonii în Piaţa Unirii din municipiu au împărţit şi "Proclamaţia de la Iaşi" un document în zece puncte, în care se cer investiţii pentru Iaşi, dar şi referendum pe tema modificării legilor justiţiei.

Protest al locuitorilor din Iaşi în timpul ceremoniilor de Ziua Uniri Principatelor

