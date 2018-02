Ziua și SCANDALUL ÎN POLIȚIE! Agentul Mândroc, ACUZAT DE SEX CU MINORE, a ajuns șeful unei mari firme (VIDEO)

Ziua si scandalul in poliție! Agentul Marian Mândroc, cel recunoscut de o minoră obligată să intretina relații sexuale cu el, a ajuns șeful firmei care asigură paza Stadionului Național, dezvaluie, intr-un material incendiar, jurnalistul Cătălin Tolontan si colegii sai. Mandroc a fost recunoscut în 2005 de către una dintre fetele abuzate de la restaurantul "Shanghai" drept "politistul cu lant de aur cu care era obligata sa se culce".

