Ziua Unirii Principatelor: Klaus Iohannis, la ceremoniile religioase de la Patriarhia Română (VIDEO)

Miercuri se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Române.

"Unirea Mică", de la 24 ianuarie 1859, care a consfinţit lipirea Moldovei și Țării Românești într-un singur stat, este considerată a fi primul pas important pe calea înfăptuirii a ceea ce este România de astăzi.

Ziua Unirii Principatelor: Klaus Iohannis, la ceremoniile religioase de la Patriarhia Română

