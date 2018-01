ZUCKERBERG plesnește de invidie. Un PREOT ortodox român a născocit o ALTERNATIVĂ PIOASĂ la păgânul FACEBOOK

Românii sătui de Facebook, mai ales românașii mai ortodocși și un picuț mai incorecți politic au acum șansa de a zburda și abera liberi. Pentru ei s-a creat o alternativă la Facebook, o rețea de socializare cuminte, ortodoxă, blagoslovită.

Un preot ortodox din județul Mureș a început, anul trecut, munca la o platformă de socializare, al cărei scop inițial era să aducă împreună toți credincioșii și parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iulia.

Apoi, după ce oamenii au accesat noua platformă, toți au căzut de-acord că TECUNOSC.RO trebuie să fie liberă. Așa că, acum, platforma are câteva mii de utilizatori.

Povestea acestei platforme a început în 2015, atunci când preotului nostru i-a încolțit un gând. „Urmam un curs de limbaj de programare în PHP și am citit undeva că rețelele de socializare sunt realizate în PHP, inclusiv Facebook. Atunci m-am gândit să creez și eu una, personală. A fost doar un gând și am trecut la treabă. Nu știam la ce m-am angajat, mai ales că nu găseam explicații și nici tutoriale în limba română. Am încercat să concep o schiță și mi-am dat seama că singur nu voi reuși și am apelat la câteva platforme gratuite până ce m-am oprit la wordpress. Am reușit să construiesc o rețea care arăta destul de bine, cu ceva elemente din facebook și twitter. Am probat câteva zeci de template-uri și sute de module ca site-ul să arate ca o rețea. Dar ceva important lipsea: viteza de accesare. De-a lungul timpului m-am străduit să aduc site-ul la performanțe mai ridicate și mi-am dat seama că pentru asta trebuie investit mult. Spre sfârșitul anului 2017 am renunțat la platforma wordpress(o platformă uimitoare dar trebuie un procesor puternic, ceea ce înseamnă investiții mari) , am șters tot și m-am apucat de treabă. Din nou de la zero”, ne-a declarat părintele Ioan Neculai Dârjan, pentru ActiveNews.

Preotul spune că nu și-a propus lucruri mărețe, dar că în curând vor fi gata aplicațiile pentru IoS și Android: „Nu mi-am propus să concurez cu vreuna și nici nu am cum. Giganții rețelelor de socializare au armate de it-iști și fonduri colosale(sute de miliarde de dolari) care fac ca rețelele lor să funcționeze și să-i țină pe utilizatori conectați la rețelele lor. Pot spune că este mai mult un hobby susținută din fondurile personal. La început a fost un șoc pentru cei mai mulți când au auzit că un preot are propria rețea de socializare”.

Creatorul TECUNOSC.RO ne-a dezvăluit câteva dintre caracteristicile acestei rețele: