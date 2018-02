A făcut RAVAGII! DANSATOARE din buric ARESTATĂ pentru că nu avea LENJERIE INTIMĂ…(VIDEO)

O dansatoare din buric din Rusia, Ekaterina Andreeva, a fost arestată după ce și-a făcut meseria.

Aflată în Egipt ea a fost acuzată de imoralitate, în timp ce își oferea serviciile unui club, să danseze din buric în față clienților din local, informează Dailymail.co.uk.

Citește și: Momentul în care un copil cade pe geam și e salvat de la moarte (VIDEO)Cine e femeia pe care Elena Ceaușescu a urât-o de moarteIMAGINI DRAMATICE la metroul din Chicago: Un suspect a incendiat UN VAGON

Tânăra de 31 de ani a fost considerată “prea provocatoare” de către polițiștii din Egipt. Ea a purtat o ținută provocatoare, special creată pentru dansurile din buric.

Autoritățile au decis să o aresteze după ce imaginile au ajuns pe internet. Poliția susține că toată lumea a văzut că fata nu avea lenjerie intimă pe ea. Tocmai din acest motiv dansul ei a fost provocator și indecent. Tânăra a plătit o cauțiune de 204 lire sterline.

Citește și: ARMA care schimbă jocul! China le-a luat-o înainte americanilor cu TUNUL ELECTROMAGNETIC (FOTO)Thomas, gâscanul bisexual, a murit la vârsta de 40 de ani! Va fi înmormântat alături de iubirea vieții lui, HenryPapa o dă pe mandarină: Urări de pace cu ocazia Noului An chinezesc!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.