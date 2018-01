ACCIDENT FEROVIAR GRAV la MILANO. Tren deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Situația pasagerilor români (VIDEO și FOTO)

UPDATE 11.15 Cinci persoane au murit în urma deraierii trenului, în apropiere de Milano, informează Reuters.

Un tren a deraiat la Milano între stațiile Pioltello și Segrate.

La fața locului acționează mai multe echipaje de intervenție. Raportul preliminar al victimelor informează că sunt 2 morți, 10 răniți grav și mai multe persoane încarcerate. Cel puțin 100 de persoane au fost rănite ușor.

ACCIDENT FEROVIAR GRAV la MILANO. Tren deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Situația pasagerilor români

