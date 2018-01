Alertă de inundații în Paris: Sena crește încontinuu și dă semne că ar putea produce mari distrugeri în capitala franceză (VIDEO)

Sena ameninţă Parisul cu inundaţii devastatoare în urma ploilor din ultimele săptămâni! Apele fluviului au crescut în fiecare zi şi au năvălit deja peste mai multe localităţi din jurul Capitalei Parisului. Iar pericolul cel mare este tot mai aproape. Nivelul maxim al cotelor este aşteptat să fie atins în acest weekend.

Râurile s-au umflat în toată Franţa şi au forţat evacuari şi închiderea drumurilor. Cotele Senei cresc de la o zi la alta şi ameninţă serios Parisul cu cele mai mari inundaţii din ultima sută de ani. Mai multe staţii de metrou şi străzi au fost închise. La fel şi subsolul muzeului Luvru, pentru a proteja operele de artă.

Râul Sena s-a revărsat în Paris și în câteva orașe din apropiere în această săptămână, la numai 18 luni de la atingerea celui mai înalt nivel din 1982 şi până în prezent. Treisprezece dintre departamentele administrative ale Franței au avut alerte de inundație.

Militarii francezi au evacuat deja sute de oameni din localităţi afectate de revărsarea fluviului Sena şi a unuia dintre afluenţii sai. În departamentul Yvelines din regiunea Île-de-France din jurul Parisului, victimele inundaţiilor au încercat să salveze mobilierul din casele inundate.

Alertă de inundații în Paris: Sena crește încontinuu și dă semne că ar putea produce mari distrugeri în capitala franceză

