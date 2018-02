Alertă de la NASA: Un asteroid gigant va trece pe lângă Terra. Un eventual impact ar fi devastator (VIDEO)

NASA ne pune serios pe gânduri. Un asteroid gigant va trece duminică la o distanţă foarte mică de Pământ. În cazul în care colosul, cu diametrul de 1,1 kilometri și o viteză de 108.000 de kilometri pe oră ar lovi Terra, planeta noastră ar intra într-o minieră glaciară.

AJ129, cum a fost botezat de cercătătorii de la NASA, este un asteroid potenţial periculos şi se află în atenţia cercetătorilor de 14 ani.

"Trebuie să ne obişnuim cu idee că suntem ţinta unor asemnea atacuri, puneţi ghilimelele, pentru că în jurul planetei Marte este centura post marţiană. Iar de după Pluton, în ceea ce se numeşte centura lui Quinton sunt la fel câteva miliarde de asemenea obiecte", a afirmat Alexandru Mironov

Deşi un impact cu un astfel de asteroid ar provoca o nouă epocă glaciară, specialiştii ne liniştesc şi spun că nu sunt prea multe motive de îngrijorare.

"Nu este nici cea mai mică probabilitate să atingă pământul, face o cursă regulată, pendulează, corpul asta ceresc pendulează, ştim precis când vine, când trece. Mecanica celestă este precisă, este foarte exactă", completează Mironov.

AJ nu ete singurul asteriod care "ne va vizita" în acest an. Alte 20 de obiecte cosmice vor trece pe lângă Terra.

Dintre acestea, cel mai periculos este 2017DR109, care la data de 24 februarie va trece pe lângă Pământ la o distanţă de aproape patru ori mai mare decât distanţa dintre planeta noastră şi Lună.

