Alertă în Siria: Un avion de luptă rusesc a fost doborât. Pilotul a reuşit să se catapulteze, dar a fost ucis (VIDEO)

Un avion de luptă rusesc, model Sukhoi 25, a fost doborât în Siria într-o zonă controlată de către rebeli, în nordul Siriei în Idlib, anunţă BBC.

Conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, pilotul a reuşit să se catapulteze după ce avionul a fost lovit, dar a fost capturat pentru de forţele rebele şi ucis.

Ministerul rus al Apărării a confirmat informaţia, arătând că acesta a reuşit să scape cu viaţă, dar a fost omorât de "terorişti".

În mediul online au apărut imagini care ar prezenta momentul în care avionul este lovit de rachete.

Alertă în Siria: Un avion de luptă rusesc a fost doborât

