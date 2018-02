ALERTĂ! Un CAMION a intrat din plin în MULȚIME! Sunt MAI MULTE VICTIME. Detalii de ULTIM MOMENT (VIDEO)

Scene incredibile au fost surprinse într-o piaţă aglomerată din Shanghai, China, după ce o dubă în flăcări a intrat în pietoni. Potrivit BBC News, cel puţin 18 oameni au fost transportaţi la spital, trei dintre aceştia fiind în stare foarte gravă.



Incidentul s-a produs la ora locală 09:00 (01:00 GMT), la o oră când mulţi oameni se îndreptau spre locul de muncă, iar vehiculul utilitar a luat foc după ce s-a oprit pe trotuar, conform unui scurt comunicat oficial. O anchetă este în curs de desfăşurare pentru a se stabili cauzele acestui incident, mai precizează textul.



Locul unde s-a produs incidentul, în apropiere de emblematicul Parc al Poporului din centrul oraşului Shanghai, a fost încercuit de forţe ale poliţiei, potrivit agenţiei franceze de presă. Bariera care separă partea carosabilă de trotuar a fost vizibil deteriorată.



Imagini video difuzate pe reţelele de socializare şi fotografii în media de stat arată o camionetă în flăcări, blocând circulaţia pe un trotuar chiar în faţa cafenelei Starbucks, în timp ce mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale încercau să stingă focul.



Anterior, AFP relatase, citând media chineze, că incidentul nu a fost un atac deliberat şi că şoferul pierduse controlul volanului ca urmare a unui incendiu izbucnit în interiorul vehiculului după ce îşi aprinse o ţigară.

