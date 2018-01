Artefactele EXTRATERESTRE din Mexic stârnesc o nouă controversă! (VIDEO)

Noi artefacte ciudate descoperite în Mexic reaprind controversele cu privire la viața extraterestră, doar că de această dată vorbim de vizite trecute, nu prezente ori viitoare.

Conspirațiile au reînceput să circule pe net odată cu descoperirea unor sculpturi ciudate, vechi de 5000 de ani, lângă o peșteră misterioasă din Mexic, scrie Playtech.

Citește și: HALUCINANT! Sute de documente ULTRASECRETE, găsite în mobile vechi„Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”SCANDALUL emisiilor TOXICE ia AMPLOARE: Percheziții masive la angajații Audi

După cum se poate vedea și din filmul de mai jos, unele sculpturi au ochi anormal de mari și un cap proeminent, trăsături care nu se regăsesc în nicio altă specie care a trăit vreodată pe Pământ!



Adepții teoriei conspirației consideră că aceste artefacte reprezintă extratereștrii care au vizitat planeta noastră în urmă cu mii de ani. Fie ființele de pe alte planete au avut artefactele cu ei, fie sculpturile au fost realizate în timpul șederii lor pe planeta noastră.

După ce canalul de YouTube UFOmania a realizat un film care arată diversele sculpturi și artefacte din Mexic, acesta a devenit viral în social media.

Printre „obiectele extratereștrilor” se găsesc câteva artefacte de-a dreptul dubioase, ca statuia Gautam Buddha.

Citește și: Val de indignare în Ucraina, după vacanțele luxoase ale președintelui și procurorului general Accident de TREN grav în Statele Unite. Membri ai Congresului se aflau la bord! (FOTO)Preşedintele Klaus Iohannis, discuţii la nivel înalt cu liderii UE: Ce a anunţat şeful statului (VIDEO)

Conspiraționiști acuză NASA că ascunde adevărul oamenilor, susținând că este imposibil ca o mulțime de oameni de știință, care lucrează la un proiect de două miliarde de dolari, să ignore astfel de descoperiri valoroase.

ufo

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.