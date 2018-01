Atac armat în Amsterdam: Mai mulți bărbați cu cagule au deschis focul într-un loc de joacă (VIDEO)

Un adolescent a fost împușcat mortal și cel puțin două persoane au fost rănite după ce mai mulți bărbați cu cagule au deschis focul într-un loc de joacă situat în centrul orașului Amsterdam, informează B1 TV.

Atacul armat a avut loc în zona Centrum Oost, care se află la aproximativ 20 de minute de gara centrală din Amsterdam.

Poliția olandeză a confirmat că există "multiple victime" în urma incidentului. Cel puțin două persoane au fost transportate la spital, cu răni grave, iar un om a murit. Totul după ce un grup de indivizi care purtau cagule au deschis focul într-un spațiu de joacă. Potrivit martorilor citați de către publicația olandeză De Telegraaf, persoana ucisă este un adolescent, care a fost împușcat.

Atacatorii sunt în libertate, dar oficialii au anunțat că nu este vorba despre un atentat cu caracter terorist, ci, cel mai probabil, o răfuială între bande rivale.

