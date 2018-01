Atac armat într-un club din Brazilia: Cel puțin 18 morți (VIDEO)

Cel puțin 18 pesoane au fost ucise într-un atac armat comis în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un club din orașul brazilian Fortaleza, informează The Independent.

"Putem confirma că sunt 14 morți, dar știind totodată că unele persoane sunt în continuare într-o stare foarte grava la spital", adeclarat Andre Costa, secretarul pentru securitate al statului brazilian Ceara.

Numărul răniților nu a fost anunțat oficial.

Atac armat într-un club din Brazilia: Cel puțin 18 morți

