ATAC ARMAT la o şcoală! Doi elevi au fost ÎMPUȘCAȚI ÎN CLASĂ (VIDEO)

Atac armat la o instituție de învățământ. Doi elevi au fost împușcați în clasă, iar o elevă a fost reținută de autorități, fiind considerată principala suspectă.

Atacul a avut loc la școala Sal Castro din Los Angeles, notează CNN.

ATAC ARMAT la o şcoală! Doi elevi au fost ÎMPUȘCAȚI ÎN CLASĂ

