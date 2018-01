Atac cu bombă asupra unei secții de poliție dintr-un oraș columbian: Oamenii sunt în stare de șoc (VIDEO)

O secție de poliție din orașul columbian Barranquilla a fost ținta unui atac cu bombă, comis sâmbătă dimineață, informează Reuters.

Cel puțin trei polițiști au murit și alți 14 au fost răniți.

Potrivit comandantului Mariano de la Cruz Botero, vizați de atac au fost agenții care erau adunaţi în afara secţiei pentru a-şi primi ordinele pentru ziua în curs.

Autoritățile cred că ar putea fi vorba despre o răzbunare a bandelor de crimă organizată care activează în oraș.

Un suspect, despre care se crede că ar fi cea care a plasat şi activat dispozitivul exploziv, a fost arestat. Poliția suspectează că și alte persoane sunt implicate în acest caz.

