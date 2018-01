Atentat cu Bombă la un Mall din Florida. Raportul victimelor (VIDEO)

Duminică seară a avut loc un atentat în SUA. O bombă a explodat la intrartea JC Penney de la Florida Mall din orașul Lake Wales, scrie Fox 35.

Polția, care a sosit imediat la fața locului nu a constat existența unor victime.

Atentat cu Bombă la un Mall din Florida. Raportul victimelor

