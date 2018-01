Băsescu, baie de mulțime în Republica Moldova: Fostul președinte, întâmpinat cu entuziasm și muzică patriotică la Nisporeni (VIDEO)

Traian Băsescu a fost primit ca un erou eliberator la Nisporeni, acolo unde s-a întâlnit duminică cu cetățenii orașului. Sala Centrului de Cultură Luceafărul din localitate a fost arhiplină, muzica patriotică răsunând mereu pe parcursul evenimentului.

Băsescu, baie de mulțime în Republica Moldova: Fostul președinte, întâmpinat cu entuziasm și muzică patriotică la Nisporeni

