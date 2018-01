Bătaie generală pe aeroportul din Hanovra: Aproximativ 180 de persoane implicate (VIDEO)

O bătaie generală în care au fost implicați aproximativ 180 de oameni a avut loc luni pe aeroportul din orașul Hanovra, transmite poliția germană, citată de airlive.net.

Publicația germană Hannoversche Allgemeine Zeitung scrie că bătaie a izbucnit în timpul unui check-in pentru o cursă a companiei Turkish Airlines. Un protest împotriva intervenției Turciei în Siria era în desfășurare, iar militanții pro-kurzi erau în drum dinspre aeroport spre locul manifestației.

Imagini apărute pe rețele de socializare arată cum participanții la bătăie își împărțeau pumni și picioare, unii folosind chiar și steaguri pe post de arme, în timp ce alți pasageri prezenți în aeroport fugeau spre zone mai sigure.

Bătaie generală pe aeroportul din Hanovra: Aproximativ 180 de persoane implicate

