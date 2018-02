BBC: O româncă ÎNCHISĂ PE NEDREPT timp de 13 luni în Marea Britanie a fost eliberată. Judecătorii recunosc EROAREA judiciară majoră

Arestată în decembrie 2016 și eliberată la începutul acestei săptămâni, în urma unor noi informaţii care au apărut în anchetă, Petruţa-Cristina Boşoancă a stat pe nedrept după gratii timp de 13 luni! Între timp, femeia care era însărcinată la momentul arestării, a fost nevoită să nască în închisoare, anunță BBC.

Procesul româncei, care a fost acuzată de trafic de carne vie şi prostituţie, s-a oprit după ce noi dovezi au pus la îndoială povestea spusă de reclamantă.

Boşoanca (25 ani) a fost arestată în decembrie 2016 şi eliberată luni, 29 ianuarie. Alături de alţi doi cetăţeni români, Adrian Iordan şi Anişoara Lăutaru, ea a fost acuzată că a încercat să aducă ilegal o tânără româncă în Marea Britanie pentru prostituţie.

Tânăra care i-a acuzat a declarat că a fost victima traficului de carne vie şi că a fost forţată să se prostitueze de către cei trei cetăţeni români şi că a rămas însărcinată după ce a fost violată în Marea Britanie. Mai târziu s-a aflat că femeia era deja însărcinată în momentul în care a intrat în Regatul Unit în 2016, atunci când a fost examinată medical, la trei zile după arestarea lui Boşoancă.

Judecătorul a declarat că avocatul apărării a cerut dovezile medicale privind sarcina acuzatoarei încă din august 2017, dar i s-a spus că nu există asemenea dovezi... Faptul că aceste rapoarte medicale nu au fost făcute publice, „este una dintre cele mai grave greşeli care s-au făcut în acest caz şi este nevoie de explicaţii suplimentare”, susține judecătorul.

BBC: O româncă ÎNCHISĂ PE NEDREPT timp de 13 luni în Marea Britanie a fost eliberată

