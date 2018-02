Bilanț CATASTROFAL după cutremurul din Taiwan (VIDEO)

Cel puţin patru persoane au murit, 243 au fost rănite și 85 au fost date dispărute în urma cutremurului cu magnitudinea 6,4 produs în Taiwan, informează Reuters.

Echipele de salvatori au acționat toată noaptea de marţi spre miercuri și continuă să caute supraviețuitori în clădirile afectate.

Multe dintre persoanele date dispărute ar fi blocate într-un spital militar din oraş.

Seismul s-a produs în Hualien, cunoscută ca fiind o destinație turistică. Președintele Tsai Ing-wen a ajuns miercuri dimineață acolo pentru a coordona intervenţia. De altfel, acesta a cerut Cabinetului să lanseze procedura în caz de catastrofă.

