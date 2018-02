Ca-n timpul Războiului Rece! Schimb de spioni la graniţa dintre Rusia şi Estonia (VIDEO)

Imagini emoționante la granița dintre Estonia și Rusia. O scenă care amintește de schimburile de spioni din anii Zidului Berlinului, la granița dintre RFG și RDG, s-a petrecut zilele trecute la frontiera dintre cele două țări.

Imaginile au fost făcute publice de poliția estonă, scrie blacknews.ro.

Raivo Susi, un eston condamnat în Rusia la 12 ani de închisoare pentru spionaj, a fost dat la schimb pentru Artern Zintsenko, un rus condamnat la 5 de ani de închisoare în Estonia tot pentru acțiuni de spionaj.

