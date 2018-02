Canada își modifică imnul național pentru că îl consideră discriminatoriu (VIDEO)

Canada își schimbă imnul național pentru a deveni neutru de gen.

Senatul a votat o lege, adoptată anterior și de Camera Comunelor, prin care versul ”Adevărata dragoste de țară domnește în fiii tăi” va fi înlocuit cu ”Adevărata dragoste de țară domnește în noi toți”.

Cântecul ”O Canada”, compus de Robert Stanley Weir în 1908, a devenit imnul oficial al țării în 1980, amintește euronews.ro.

Cuvântul ”fiii” a fost considerat discriminatoriu și au existat nu mai puțin de 12 proiecte în Camera Comunelor pentru înlocuirea lui.

Premierul Justin Trudeau a fost printre cei care au salutat schimbarea.

Canada își modifică imnul național pentru că îl consideră discriminatoriu

