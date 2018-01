Cartea lui Michael Wolff îi dă dureri de cap lui Trump. Avocații președintelui SUA cer nepublicarea volumului

Donald Trump este extrem de deranjat de dezvăluirile din cartea lui Michael Wolff, care au stârnit deja multe controverse referitoare la preşedintele american.

Astfel, chiar a doua zi după apariţia unor fragmente din cartea "Fire and Fury: Inside the Trump White House", avocații liderului de la Casa Albă au cerut nepublicarea volumului semnat de Michael Wolff.

Avocaţii consideră că în carte sunt pasaje "false şi fără fundament" şi cer ca autorul Michael Wolff şi editorul să "înceteze imediat" publicarea cărţii ce urmează să apară la 9 ianuarie, informează news.ro.

Cartea "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff are la bază peste 200 de interviuri cu preşedintele, figuri importante din administraţie şi din afara acesteia şi prezintă informaţii despre principalii actori de la Casa Albă din perioada președinției Trump.