Caz incredibil în Olanda, unde o vacă din rasa limousine s-a refugiat în pădure de teama abatorului, povestea acesteia determinând oamenii să strângă zeci de mii de euro pentru a o salva.

Aceasta a reușit să evadeze în timp ce era transportată spre abator şi s-a refugiat într-o pădure din Olanda unde trăieşte de peste o lună.

Citește și: Scandalul SEXUAL de la Hollywood ia proporții. Uma Thurman RUPE TĂCEREA: Ce i-au făcut Winstein și Tarantino (FOTO)Fostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' Alertă de la NASA: Un asteroid gigant va trece pe lângă Terra. Un eventual impact ar fi devastator (VIDEO)

Vaca a declanșat un val de solidaritate din partea internauţilor olandezi, mii de persoane cotizând pentru a oferi acesteia şansa de a-şi trăi ultimii ani din viaţă într-un refugiu pentru bovine, în loc să fie sacrificată într-un abator, suma ajungând la 50.000 de euro, scrie Libertatea.

Caz INCREDIBIL în Olanda: O vacă s-a REFUGIAT în pădure de teama abatorului (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.