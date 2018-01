Cel mai FRIGUROS loc de pe pământ: Temperaturi de -62 de grade! (VIDEO, FOTO)

S-a lăsat frig cumplit peste locuitorii din localitatea Oymyakon din Siberia unde au înghețat chiar și termometrele după ce au indicat temperaturi record!



Oymyakon este oficial cea mai rece aşezare umană permanentă din lume, iar staţia meteo de la “polul frigului” a înregistrat miercuri minus 62 grade C. Localnicii spun însă că termometrele lor au înregistrat minus 67 de grade C, cu 1 grad C mai puţin decât cea mai joasă temperatură acceptată pentru orice habitat permanent de pe planetă, scrie RT.

Temperaturi mai scăzute sunt înregistrate în Antarctica, dar acolo nu sunt aşezări umane permanente. Temperatura medie în Oymyakon (localitate cu 500 de locuitori), pentru luna ianuarie este de -50 de grade C. Recordul de temperatură, de minus 67,7 de grade C, a fost înregistrat în 1933.

Din cauza gerului cumplit, școlile şi grădiniţele din mai multe oraşe siberiene şi-au închis porţile. În Rusia, legea stabileşte că toate unităţile de învăţământ trebuie să suspende cursurile dacă temperaturile coboară sub minus 50 de grade. În plus, autorităţile le-au cerut oamenilor să stea cât mai puţin timp afară.

Gerul a făcut şi victime. În regiunea Iacutia, doi şoferi au pierit îngheţaţi, după ce li s-a stricat maşina pe o autostradă şi nimeni nu a putut ajunge la ei rapid.

Meteorologii au anuţat că gerul nu va părăsit regiunea toată luna.

Cel mai FRIGUROS loc de pe pământ: Temperaturi de -62 de grade!

