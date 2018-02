Cel puțin 21 de morți și peste 70 de răniți la un carnaval din Bolivia (VIDEO)

Cel puțin 21 de persoane au murit, iar alte 72 au fost rănite în cursul carnavalului din oraşul bolivian Oruro, un festival folcloric ce a fost inclus de UNESCO în patrimoniul cultural imaterial al umanităţii, informează site-ul postului France 24.

Din cauza exploziei unei butelii cu gaz, opt persoane au murit, iar alte 47 au fost rănite.

