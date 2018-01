CINE-I FRAIERUL? A pretins că e șeful CIA și a obținut ACCES LA OPERAŢIUNI SECRETE. La doar 15 ani... "Am devenit din ce în ce mai iritat de cât de CORUPT este guvernul american"

Lui Kane Gamble, după cum îi spune și numele, îi place să se joace. La 15 ani, nimic nu pare imposibil, nici măcar funcția de șef al CIA pe care și-a adjudecat-o cu succes. Cu succes la cei pe care i-a fraierit de la distanță. Povestea adolescentului britanic care a dus de nas servicii secrete din Afganistan și Iran este prezentastă de The Telegraph. EL e unul din haiducii noii ere, care nu folosesc hackingul, ci ingineria socială. Citiți și vă cruciți...

Din dormitorul locuinţei sale din Leicestershire, unde locuieşte cu mama lui, Kane Gamble s-a preocupat mai întâi de câteva mașinațiuni de „inginerie socială”. Mai întâi și-a construit o imagine falsă, și apoi a folosit-o pentru a-i manipula pe alții, cu scopul de obţine mai multe informaţii, accesând apoi conturi personale şi de serviciu ale unor importanţi lideri ai reţelelor de spionaj din America.

Adolescentul a convins operatori de apeluri ai unei companii de internet importante că este John Brennan, la acea vreme director al CIA, pentru a obţine acces la computerele lui. Kane Gamblel a convins, de asemenea, angajaţii unui birou de asistenţă al FBI că este Mark Giuliano, la acea vreme directorul adjunct al agenţiei, cu scopul de a obţine din nou acces la o bază de date secretă.

Tânărul a avut ca ţintă şi US Secretary of Homeland Security, precum şi directorul serviciilor naţionale de informaţii din cadrul administraţiei Obama.

Kane Gamble şi-a abordat victimele online, batjocorindu-le, publicând informaţii personale şi bombardându-le cu apeluri şi mesaje, dar şi descărcând materiale pornografice pe calculatoarele lor şi controlându-le iPad-urile şi ecranele televizoarelor.

Judecătorul Charles Haddon-Cave nota despre cazul lui Kane: „A obţinut controlul asupra acestor oameni şi i-a manipulat, făcându-le vieţile dificile”.

Analizând cazul, procurorul John Lloyd-Jones QC a spus că Gamble a înfiinţat în 2015 grupul Crackas With Attitude (CWA), spunându-i unui jurnalist: „Totul a început pentru că am devenit din ce în ce mai iritat de cât de corupt şi cu sânge rece este guvernul american. Aşa că am decis să fac ceva în legătură cu acest lucru”.

Lloyd-Jones a explicat că este o greşeală des întâlnită descrierea acestui grup drept un grup de hackeri, deoarece membrii acestuia folosesc, de fapt, „ingineria socială” pentru a obţine acces la e-mailuri, telefoane mobile, computere şi portaluri ale poliţiei.

Gamble, care a pledat vinovat pentru trei infracţiuni legate de utilizarea computerului, l-a ales ca ţintă mai întâi pe John Brennan. Adolescentul a obţinut acces la contul lui de internet furnizat de Verizon, pretinzând că este angajat al companiei, după care s-a dat drept Brennan însuşi, construind o imagine din ce în ce mai detaliată.

Metode similare a folosit și pentru a accesa contul de AOL al lui Brennan, după care a obţinut acces la e-mailurile lui, agenda de contacte, datele stocate în iCloud, precum şi la iPad-ul soţiei sale.

De asemenea, a accesat „câteva conturi cu date extrem de sensibile, precum operaţiuni militare şi operaţiuni de spionaj în Afganistan şi Iran”, potrivit procurorul Lloyd-Jones.

Gamble, care în prezent are vârsta de 18 ani, a publicat apoi informaţii sensibile pe Twitter şi Wikileaks şi a batjocorit oficiali în legătură cu faptul că a obţinut accesul la aceste date. Uneori, tânărul s- a folosit de hashtagul „freePalestine” (Palestina liberă), motivând că guvernul american „omoră oameni nevinovaţi”.

Adolescentul a folosit tehnici similare avându-l ca ţintă și pe Jef Johnson, Secretarul pentru Securitate Internă în exerciţiu. I-a putut astfel asculta mesajele audio, dar şi să trimită SMS-uri de pe telefonul acestuia. Gamble i-a hărţuit pe Johnson şi pe soţia acestuia cu apeluri şi mesaje, întrebând dacă îi sperie şi ameninţând că le va abuza sexual fiica...

În octombrie 2015, când a împlinit 16 ani, Gamble a obţinut acces la conturile personale ale lui Mark Giuliano, adjunctul FBI, pretinzând că este directorul Biroului. Folosind informaţiile pe care le-a obţinut astfel, a accesat apoi portalul Law Enforcement Enterprise al FBI.

FBI a sesizat spargerea sistemului şi a schimbat parola, dar Gamble a obţinut acces din nou, prin aceeași metodă simplă în care s-a dat drept Giuliano într-un apel la un birou de asistenţă. Nici familia lui Mark Giuliano ori apropiații nu au scăpat de hărțuirile lui Gamble în acest timp, adjunctul FBI solicitând protecţia agenţiei și un paznic înarmat la locuinţa personală.

Și John Holdren, consilierul lui Barack Obama în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, a fost, de asemenea, ţinta adolescentului. Datele sale personale au ajuns la un complice al lui Gamble care a făcut un apel fals la poliţie, spunând că un incident violent a avut loc la locuinţa acestuia şi determinând deplasarea unei echipe înarmate acolo.

Haosul generat de Gamble a durat opt luni şi a fost încheiat în februarie 2016, după ce obţinuse acces la reţeaua US Department of Justice timp de mai multe zile, accesând detalii despre 20.000 de angajaţi ai FBI şi documente referitoare la cazuri precum explozia platformei petroliere Deepwater Horizon.

FBI şi serviciile de informaţii ale SUA au apelat imediat la poliţia din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, iar Gamble a fost arestat la locuinţa lui.

Potrivit tribunalul Old Bailey din Anglia, Gamble a accesat şi convorbiri telefonice private şi e-mailuri ale lui Avril Haines, consilier în domeniul securităţii naţionale la Casa Albă, şi ale agentul FBI Amy Hess. Între ţintele adolescentului s-au aflat şi James Clapper, director al comunităţii americane de informaţii în administraţia Obama, şi Vonna Weir Heaton, fostul director de informaţii la US National Geospatial Intelligence Agency.



Este uluitor că un adolescent a putut face cât nu au făcut întregi servicii secrete laolaltă, și fără să beneficieze nici pe departe mijloacele lor logistice. Geniul și diabolicul lui Gamble au mers mână în mână.

Ajuns în instanță, medicii de partea apărării au spus că Gamble suferă de tulburări de spectru autist şi că la momentul săvârşirii infracţiunilor avea dezvoltarea psihică a unui copil în vârstă de 12 sau 13 ani.

Sentința în acest uluitor caz, a cărui judecată a durat ani de zile, urmează să fie pronunțată în curând.