Premierul canadian Justin Trudeau a avut o ieşire nervoasă în timpul unui discurs susţin public. Liderul de la Ottawa nu a mai suportat să fie întrerupt în mod constant şi a cerut poliţiei să le evacueze din sală.

Femeile protestau faţă de un proiect susţinut de guvernul lui Trudeau, care prevede construirea unei conducte ce transportă ţiţei, în vestul ţării, conform Digi24.

Citește și: Scandalul SEXUAL de la Hollywood ia proporții. Uma Thurman RUPE TĂCEREA: Ce i-au făcut Winstein și Tarantino (FOTO)Fostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' Alertă de la NASA: Un asteroid gigant va trece pe lângă Terra. Un eventual impact ar fi devastator (VIDEO)

"Celălalt aspect al acelui lucru... haide, serios? Serios? Gata, e suficient! Vreţi, vă rog, să-i respectaţi pe oamenii din această sală? Vreţi, vă rog, să-i respectaţi pe oamenii din această sală? Nu? Atunci plecaţi! Asta e regula, dacă nu-i respectaţi pe oamenii din această sală, trebuie să plecaţi! Veţi rămâne? Sunteţi încă aici? Dacă staţi jos şi vă comportaţi cum trebuie, o să vă dau cuvântul. E ok aşa? Să ridice mâna cei care cred că aceste persoane trebuie să plece. Vă mulţumesc, vă rog să plecaţi! O să rugăm poliţia să vă dea afară. Să vă dea afară pe amândouă. Îmi pare, e momentul să plece, vă rog scoateţi-o afară", sunt declaraţiile lui Justin Trudeau din momentul crizei de nervi.

Criză de nervi a premierului canadian Justin Trudeau în timpul unui discurs

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.