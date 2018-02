O stare de urgență a fost decretată de guvernul din Maldive din cauza crizei politice persistente.

Decretul este valabil 15 zile, o altă cauză fiind reprezentată de oficialii din domeniul securității care dobândesc puteri sporite, permițându-le să aresteze persoane considerate suspecte, informează Știrile PRO TV.

Citește și: EXPLOZIV: PRINȚUL CHARLES s-ar fi convertit la ORTODOXIE (FOTO)Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițieFostul medic sportiv acuzat că a violat sute de femei, condamnat la 125 de ani de închisoare: Larry Nassar primise deja 240 de ani de detenție

La câteva ore de la instituirea stării de urgență, forțele de securitate au luat cu asalt sediul Curții Supreme, în timp ce judecătorii se aflau în interior, la ordinul Guvernului.

CRIZA POLITICĂ din Maldive a DECLANȘAT o stare de URGENȚĂ (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.