Criză TOTALĂ: Guvernul își ÎNCHIDE activitatea din LIPSĂ DE FONDURI (VIDEO)

Paralizie bugetară în Statele Unite (SUA) după ce republicanii şi democraţii nu au reuşit să ajungă în Congres la un acord, fapt ce a determinat o închidere parţială a activităţilor din lipsă de fonduri.

Votul din Senatul SUA asupra ultimei propuneri legislative de finanţare temporară a guvernului, până la data de 16 februarie, pentru a se evita oprirea activităţii administraţiei federale şi a prelungi termenul de negociere a bugetului, a întrunit vineri noaptea 50 de voturi pentru şi 48 de împotrivă, insuficiente însă faţă de numărul necesar, de 60 de voturi în favoarea proiectului, informează Agerpres.

Această închidere parţială coincide cu aniversarea primului an de mandat a lui Donald Trump la Casa Albă.

Criză TOTALĂ în SUA: Guvernul își ÎNCHIDE activitatea din LIPSĂ DE FONDURI

