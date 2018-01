CURAJ NEBUNESC: Un avion aterizează la Düsseldorf printre rafale de vânt de 100km/h (VIDEO)

Vântul în rafale puternice a determinat o aterizare cu mari emoţii pe aeroportul din Düsseldorf, Germania. Mulţi piloţi s-au întors din drum şi au preferat să aterizeze pe alte aeroporturi, din cauza vântului care sufla cu mai mult de o sută de kilometri pe oră. Nu şi cel al unui avion Eurowings, care a vrut cu orice preţ să ajungă la sol.

CURAJ NEBUNESC: Un avion aterizează la Düsseldorf printre rafale de vânt de 100km/h

