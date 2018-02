Cutremur de peste 6 grade în Taiwan. O clădire a... (FOTO, VIDEO)

Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter a fost înregistrat în Taiwan, China.

Internauţii au transmis o poză în care se vede blocuri înclinate. Din fericire, nu s-au raportat pierderi de vieți omenești.

