Doi bărbaţi heterosexuali din Irlanda s-au căsătorit: Motivul este surprinzător 

Decizie surprinzătore, luată de doi irlandezi heterosexuali. Bărbaţii luat hotărârea să se căsătorească pentru a evita astfal să plătească o taxă de 50.000 de euro pentru moştenire, informează The Guardian.

În vârstă de 83 de ani, Matt Murphy, voia să-i lase casa drept moştenire prietenului său Michael O’Sullivan, în vârstă de 58 de ani. Doar că acest lucru implica şi plata unei taxe consistente.

Citește și: Avea la el 1.000 de țigări cu marijuana şi a confundat mașina de poliţie cu un taxiAcord istoric: Republica Moldova se unește cu România. Începând de ...9 ponturi CA SĂ FACI SEX de calitate de Sărbători!Caz ŞOCANT în SUA: Un copil a fost BĂTUT de iubitul mamei sale pentru un motiv HALUCINANT. Micuțul a deschis….

După ce au discutat cu un avocat, cei doi au ajuns la concluzia că situaţia se poate rezolva dacă se căsătoresc.

„Îl ştiu pe Matty de 30 de ani. Am devenit foarte buni prieteni după ce a doua relaţie a mea s-a încheiat. Îl duc pe Matt cu maşina la tot felul de petreceri şi evenimente. A devenit prieten cu toţi prietenii mei, toţi îl iubesc. Eu mi-am pierdut apartamentul şi locuiam în casa cuiva. Acea casă a fost vândută şi am ajuns pe străzi. (...) A spus că nu mă poate plăti ca îngrijitor. În final, Matt a zis că singurul mod în care mă poate plăti este să îmi lase casa. A spus că îmi dă casa, ca să am unde să triesc după ce el nu va mai fi”, a mai povestit Michael O’Sullivan, care a mai fost căsătorit o dată.

Matt Murphy, în schimb, se află la primul mariaj.