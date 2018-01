Doi foști agenți CIA afirmă că au descoperit submarinul lui Pablo Escobar (VIDEO)

Doi foști agenți CIA afirmă că ar fi descoperit locul unde se află epava unui submarin pe care l-ar fi folosit cartelul „Regelui Cocainei”, Pablo Escobar, pentru a transporta tone de droguri din Columbia în Puerto Rico, transmite Fox News.

Într-un documentar realizat de Discovery Channel despre averea ascunsă a lui Pablo Escobar, cei doi foști agenți CIA – Doug Laux și Ben Smith -, îmbrăcați în costume de scafandru, explorează suprafața subacvatică a unui perimetru de pe coasta Caraibelor, după ce ar fi primit un pont că unul dintre submarinele lui Escobar s-ar afla scufundat în acea zonă.

Doi foști agenți CIA afirmă că au descoperit submarinul lui Pablo Escobar

Citește și: Vișegradul se GÂNDEȘTE la o bancă regională. Orban: „Ne vom întâlni pe 26 ianuarie și vom STABILI data”Cum îți dai seama că o femeie NU A MAI FACUT SEX de mult timp. Iată semnele clarePapa și amenințarea roboților: „Omul trebuie să se afle în centrul economiei”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.