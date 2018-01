Doi însoțitori de zbor și-au legat destinele în aer, iar Papa Francis a fost cel care a oficiat căsătoria după ce a ascultat povestea celor doi.

Ceremonia a fost făcută în timpul zborului de la Santiago de Chile la Iquique. Îndrăgostiții, Carlos Ciuffardi şi Paola Podest care sunt căsătoriți civil, au vrut să se cunune religios și în februarie 2010, dar din păcate, biserica pe care au ales-o s-a dărâmat din cauza unu cutremur puternic, informează BBC.

Doi însoțitori de zbor și-au legat DESTINELE în aer. INCREDIBIL cine a oficiat căsătoria (VIDEO)

