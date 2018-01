DOLIU în lumea CINEMATOGRAFIEI! O cunoscută actriţă de la Hollywood, de origine română, a murit (FOTO)

Actriţa Connie Sawyer, de origine română, a murit luni, la vârsta de 105 de ani, fanii considerând-o ca fiind cea mai în vârstă actriţă care lucra la Hollywood.

Numele său real era Rosie Cohen și s-a născut în 1912, în Colorado, într-o familie românească de evrei, scrie Mișcareaderezistență.

Aceasta a apărut la televizor în anii '40 la "The Milton Berle Show" și pe Broadway, cariera sa continuând cu roluri mici, dar şi unele serioase, precum "The Man in the Glass Booth".

A jucat şi în serialul de comedie "Place Archie Bunker's", dar şi în originalul "Dumb and Dumber" (1994) sau "Când Harry a întâlnit pe Sally".

De asemenea, ea a jucat în filmul lui Jim Carrey, "Dumb and Dumber Too", lansat în 2014.

Foto: Tert.am